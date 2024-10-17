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В Кремле заявили, что Зеленский хочет втянуть НАТО в конфликт

Песков: план Зеленского призван вовлечь НАТО в конфликт с Россией

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MGIMO360 TV/YouTube

Президент Украины Владимир Зеленский пытается формализовать вовлеченность Организации Североатлантического договора (НАТО) в конфликт, именно на это нацелен его «план». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Песков, слова которого передает РИА Новости.

«Это скорее не план мира, это план дальнейшей экзальтации ситуации с тем, чтобы это уже вывести на грань столкновения блока и России, что, конечно, уже чревато совсем иными последствиями», — заявил Песков.

Накануне Владимир Зеленский впервые публично представил свой «план победы», выступив в Верховной раде. Состоит он из пяти пунктов, в числе которых – снятие ограничений на удары по РФ и продолжение «операций» на ее территории. Зеленский заявил, что второй, третий и четвертый пункты озвученной им программы имеют секретные положения, которые не были озвучены публично, но были представлены партнерам Украины для ознакомления. В его офисе позднее сообщили, что в тайных положениях «плана победы» идет речь об ударах по территории России.

Ранее предприниматель Ким Дотком удивился, как украинцы терпят Зеленского.

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