Лукашенко обвинил Запад в попытке не допустить Минск к урегулированию конфликта на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на переговорах по урегулированию украинского конфликта должны присутствовать белорусы. Фрагмент выступления политика опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

Белорусский лидер напомнил, что «всегда настаивал», и украинцам об этом говорил. По словам Лукашенко, президента РФ Владимира Путина он также предупредил, что на переговорах по Украине должны присутствовать белорусы.

«Потому что это наша проблема, я не хочу, чтобы там решались <…> наши вопросы без нас», — подчеркнул он.

Белорусский лидер выразил обеспокоенность, что могут быть приняты такие решения, что «половину страны придется отдать». По его словам, Запад с подачи белорусской оппозиции делает все, чтобы не допустить Белоруссию и самого белорусского президента к переговорам по Украине, поскольку «Лукашенко не сломишь, не наклонишь, он будет отстаивать интересы» страны.

В начале октября Лукашенко назвал вопросом времени возвращение Украины в «семью СНГ». Он также отметил, что Белоруссия поддерживает минимальные контакты с Украиной, и это помогает России обменивать пленных.

Ранее Лукашенко раскрыл темы, обсуждавшиеся на неформальном саммите СНГ.