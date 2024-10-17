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Россия считает, что НАТО не делает инвестиций в мир

Дипломат Жданова: НАТО не инвестирует в мир, а срывает переговоры по Украине

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Global Look Press

Организация Североатлантического договора (НАТО) не делает инвестиций в мир. Об этом заявила и.о. главы делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова, слова которой передает РИА Новости.

Как отметила она, альянс неоднократно влиял на срыв переговорных усилий по урегулированию конфликта на Украине.

17 октября британский еженедельник The Spectator писал, что возможность скорого вступления Украины в Североатлантический альянс — это опасная фантазия.

В этот же день заместитель постоянного представителя РФ при ОБСЕ Максим Буякевич на заседании постоянного совета организации выразил мнение, что «план победы» Владимира Зеленского направлен на вовлечение Организации Североатлантического договора в вооруженный конфликт против России.

Ранее политолог уличил Зеленского в шантаже Запада ядерным оружием.

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