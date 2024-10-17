Основатель файлообменников Megaupload и Mega, немецко-финский предприниматель Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, в своем аккаунте в соцсети X прокомментировал «мирный план» президента Украины Владимира Зеленского.

Дотком назвал «план победы» Зеленского «визитом в измерение единорога под воздействием кокаина» и добавил, что в конце радуги Зеленский может «изъять все российское золото». Скорее всего, эксперт имел в виду миф о персонаже ирландской мифологии лепреконе, который прячет горшочек с золотом в конце радуги.

«Почему украинцы до сих пор терпят его чепуху?» — задался вопросом предприниматель.

Накануне Владимир Зеленский впервые публично представил свой «план победы», выступив в Верховной раде. Состоит он из пяти пунктов, в числе которых – снятие ограничений на удары по РФ и продолжение «операций» на ее территории. Зеленский заявил, что второй, третий и четвертый пункты озвученной им программы имеют секретные положения, которые не были озвучены публично, но были представлены партнерам Украины для ознакомления. В его офисе позднее сообщили, что в тайных положениях «плана победы» идет речь об ударах по территории России.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.