Великобритания обсудит с Китаем помощь России на Украине

Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми в ходе встречи со своим китайским коллегой Ваном И планирует обсудить якобы помощь Китая России в конфликте на Украине. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«Лэмми на встрече с Ван И намерен поднять вопрос поддержки Пекином Москвы в конфликте на Украине», — говорится в сообщении.

FT отмечает, что в ходе встречи также пройдет обсуждение обеспокоенности Лондона темой нарушений прав человека в Китайской народной республике. Среди прочего пройдут обсуждения различных разногласий в политике и взаимоотношениях, а также точки соприкосновения в области сотрудничества двух стран.

Financial Times пишет, что Лэмми впервые посетит Китай после вступления в должность.

В конце сентября сообщалось, что министры иностранных дел стран «Большой семерки» (G7) во время встречи в Нью-Йорке заявили, что продолжат оказывать санкционное давление на Россию из-за конфликта на Украине. Также было заявлено, что страны будут принимать необходимые меры и против лиц в Китае и других государствах, которые якобы поддерживают российский военно-промышленный комплекс.

Ранее в МИД РФ анонсировали новую встречу «ядерной пятерки».