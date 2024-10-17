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Политолог уличил Зеленского в шантаже Запада ядерным оружием

Член ОП Данюк: Зеленский шантажирует Запад ядерным оружием

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты (ОП) РФ Никита Данюк в интервью RT прокомментировал заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что для Киева членство в НАТО является альтернативой ядерному оружию.

По мнению эксперта, Зеленский угрожает Западу созданием собственного ядерного арсенала, в случае, если Украина не будет принята в состав Североатлантического альянса.

«Такое впечатление, что Зеленский пытается шантажировать Запад», — сказал Данюк.

Такой шантаж может быть связан с «провалом поездки» президента Украины по европейским странам, предположил член ОП.

17 октября Зеленский в Брюсселе рассказал подробности разговора с кандидатом в президенты Соединенных Штатов от Республиканской партии Дональдом Трампом. По словам президента Украины, он заявил американскому политику, что Киеву необходимо либо ядерное оружие, либо членство в каком-либо альянсе для защиты страны.

Ранее Зеленский предложил Европейскому союзу разместить ракетные комплексы на территории Украины.

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