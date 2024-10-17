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В Узбекистане призвали граждан не вступать в ВС России

Генконсульство Узбекистана призвало узбеков не вступать в армию России

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Collab Media/Shutterstock/FOTODOM

Генеральное консульство Узбекистана в Казани обратилось к соотечественникам в России, напомнив об уголовной ответственности в случае подписания контракта с Минобороны РФ. Об этом пишет UzDaily.uz.

В консульстве напомнили, что в случае участия гражданина Узбекистана на стороне другого государства его могут наказать по уголовной статье, а именно по 154 Уголовного кодекса Узбекистана.

В таком случае за участие в боевых действиях нарушителю грозит от 5 до 10 лет лишения свободы. Первый пункт этой статьи также предполагает наказание за службу в органах госбезопасности другой страны, а также в полиции. За это гражданина могут наказать тюремным сроком до трех лет.

В конце 2023 года МВД России приняло заявление на предоставление временного убежища от опасающегося депортации в Узбекистан бойца ЧВК «Вагнер» Александра Бабкова. Мужчина является гражданином Узбекистана.

Ранее суд в Казахстане приговорил бойца ЧВК «Вагнер» к 6,8 года за бои под Бахмутом.

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