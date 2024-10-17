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Три человека пострадали под Донецком в результате атаки украинского БПЛА

При атаке БПЛА ВСУ в поселке Химик в ДНР ранены трое коммунальщиков

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Сергей Пивоваров/РИА Новости

В результате украинского беспилотника в поселке Химик Донецкой Народной Республики травмы получили три коммунальщика. Об этом сообщил мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале.

«В результате атаки БПЛА ВФУ в поселке Химик ранения получили три сотрудника коммунального предприятия Горловки», – говорится в сообщении чиновника.

Сегодня в Минобороны сообщили, что российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили пять снарядов РСЗО HIMARS, а также 43 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кроме того, губернатор Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале сообщил, что в небе над регионом были сбиты украинская ракета и БПЛА самолетного типа.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что украинские войска днем 17 октября атаковали регион при помощи беспилотников. Ранее Богомаз также сообщал о ликвидации четырех украинских беспилотников.

Ранее стало известно, сколько жителей РФ пострадали от ударов ВСУ за неделю.

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