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Зеленский оценил позицию Шольца по ракетам Taurus и Украине в НАТО

Зеленский: Украина надеется переубедить Шольца по ракетам Taurus и Киева в НАТО

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Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется переубедить канцлера ФРГ Олафа Шольца относительно передачи Киеву дальнобойных ракет Taurus и вступления республики в НАТО. Об этом он рассказал после встречи Евросовета, передает «Европейская правда».

Зеленского попросили ответить на вопрос о том, что Шольц не готов действовать в соответствии с пунктами «плана победы» по ударам вглубь России и приглашения страны в Североатлантический альянс.

«Мы ни разу не использовали дальнобойные средства Германии. Почему – потому что их нам не предоставляли. Так что с Олафом мы не говорим о том, можно ли их применять, наши разговоры на шаг раньше. Нам нужны эти дальнобойные средства... Я уважаю его позицию, это его право – соглашаться или нет», – сказал Зеленский.

Говоря о позиции немецкого лидера по Украине в НАТО, Зеленский напомнил, что Шольц никогда не говорил ни да, ни нет. Киев продолжит работать, чтобы изменить позицию канцлера, заверил глава государства.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что в позиции ФРГ по Украине никаких изменений не произошло после того, как украинский лидер Владимир Зеленский представил свой так называемый «план победы»

Ранее немцы предложили Украине уступить территории ради мира с Россией.

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