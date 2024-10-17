Комплекс «Иноходец» уничтожил танк ВСУ в Курской области

Расчет беспилотного ударного комплекса «Иноходец» уничтожил танк Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничной зоне Курской области. Об этом журналистам сообщили в министерстве обороны России.

В ведомстве уточнили, что в процессе разведки военнослужащие из группировки войск «Север» с использованием БПЛА обнаружили танк ВСУ, который скрывался в лесополосе на границе с Украиной. Точные координаты расположения боевой машины были переданы команде ударного БПЛА «Иноходец», который затем произвел ракетный удар по указанной цели.

Согласно информации, представленной министерством, танк ВСУ был полностью уничтожен в результате точного попадания ракеты.

Накануне беспилотный летательный аппарат «Иноходец» также ракетным ударом уничтожил танк Вооруженных сил Украины в Курской области.

До этого оборонное ведомство сообщало, что российские военнослужащие поразили бойцов ВСУ в районе 16 населенных пунктов в Курской области. Также Минобороны РФ рассказало, что за сутки боев в Курской области ВСУ лишились более 350 солдат.

Ранее Минобороны раскрыло число сбитых за сутки беспилотников ВСУ.