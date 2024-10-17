Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Швейцарии оценили план КНР и Бразилии по Украине

Глава МИД Швейцарии Кассис: план Китая и Бразилии по Украине открывает дверь для диалога

close
Global Look Press

План Бразилии и Китая по урегулированию конфликта на Украине открывает дверь для диалога. Об этом заявил глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис, выступая на пресс-конференции в Лозанне, где проходит конференция по разминированию на Украине, передает ТАСС.

Любой план может способствовать достижению мира, если он будет основан на Уставе ООН, отметил он.

Такой план «должен рассматриваться в благоприятном свете», считает Кассис.

По словам главы швейцарского МИД, мирный план Бразилии и Китая «достиг своей второй версии» — в сентябрьскую версию документа были внесены поправки.

В документе все еще есть противоречия, но, по его мнению, «если вы прочтете его с политической точки зрения, он открывает дверь к диалогу».

В сентябре министерство иностранных дел Украины выразило разочарование тем, что Швейцария поддержала мирную бразильско-китайскую инициативу.

Их план включает беспрепятственный ввоз гуманитарной помощи в пострадавшие от боев районы, защиту гражданского населения, обмен военнопленными и прекращение конфликта.

Ранее Лавров отказался признать Францию и Швейцарию нейтральными странами по Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами