В Швейцарии оценили план КНР и Бразилии по Украине

План Бразилии и Китая по урегулированию конфликта на Украине открывает дверь для диалога. Об этом заявил глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис, выступая на пресс-конференции в Лозанне, где проходит конференция по разминированию на Украине, передает ТАСС.

Любой план может способствовать достижению мира, если он будет основан на Уставе ООН, отметил он.

Такой план «должен рассматриваться в благоприятном свете», считает Кассис.

По словам главы швейцарского МИД, мирный план Бразилии и Китая «достиг своей второй версии» — в сентябрьскую версию документа были внесены поправки.

В документе все еще есть противоречия, но, по его мнению, «если вы прочтете его с политической точки зрения, он открывает дверь к диалогу».

В сентябре министерство иностранных дел Украины выразило разочарование тем, что Швейцария поддержала мирную бразильско-китайскую инициативу.

Их план включает беспрепятственный ввоз гуманитарной помощи в пострадавшие от боев районы, защиту гражданского населения, обмен военнопленными и прекращение конфликта.

Ранее Лавров отказался признать Францию и Швейцарию нейтральными странами по Украине.