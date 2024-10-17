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Названа сумма ущерба от взрывов на арсенале в Красноярском крае

Ущерб от взрывов на арсенале под Красноярском в 2019 году превысил 8 млрд рублей

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Amr Abdallah Dalsh/Reuters

Ущерб от взрывов на складе боеприпасов в деревне Каменка Красноярского края в августе 2019 года превысил 8 миллиардов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение Красноярского гарнизонного военного суда.

Как указано в сообщении, пожар, сопровождающийся множественными подрывами и разлетающимися снарядами, продолжался на протяжении всего августа 2019 года. В результате инцидента 34 получили ранения, одного из них спасти не удалось.

Ответственные за взрывы на складе боеприпасов в Красноярском крае были приговорены к тюремным срокам от 4 до 6 лет, сообщили в суде.

6 августа 2019 года недалеко от поселка Каменки в Красноярском крае произошел пожар, спровоцировавший взрывы боеприпасов. Позже жители Каменки обнаружили боеприпас на территории деревни, в связи с чем была предпринята эвакуация населения.

8 сентября этого года в Воронежской области произошел пожар возле склада со взрывоопасными предметами.

Ранее на территории аэродрома в Подмосковье произошел пожар.

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