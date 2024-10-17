Россия предостерегает Израиль от атаки на ядерные объекты Ирана

Россия предостерегает Израиль от даже гипотетической возможности атаки на иранские ядерные объекты, это приведет к катастрофе. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков журналистам, передает ТАСС.

«Многократно предупреждали и продолжаем предупреждать, предостерегать [Израиль] от даже гипотетического рассмотрения возможности удара по ядерным объектам и ядерной инфраструктуре [Ирана]», — сказал Рябков.

По его словам, такая атака была бы катастрофическим развитием и полным перечеркиванием всех постулатов в сфере обеспечения ядерной безопасности.

17 октября газета The Washington Post со ссылкой на израильских чиновников заявила, что Израиль может атаковать Иран в ближайшие дни.

6 октября Bloomberg сообщал, что Израиль может нанести удар по крайней мере по одному ядерному объекту Ирана.

Ранее Иран заявил, что обладает секретным оружием против Израиля.