Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россия предостерегает Израиль от атаки на ядерные объекты Ирана

Рябков: РФ предостерегает Израиль от удара по ядерным объектам Ирана

close
MFA Russia/Global Look Press

Россия предостерегает Израиль от даже гипотетической возможности атаки на иранские ядерные объекты, это приведет к катастрофе. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков журналистам, передает ТАСС.

«Многократно предупреждали и продолжаем предупреждать, предостерегать [Израиль] от даже гипотетического рассмотрения возможности удара по ядерным объектам и ядерной инфраструктуре [Ирана]», — сказал Рябков.

По его словам, такая атака была бы катастрофическим развитием и полным перечеркиванием всех постулатов в сфере обеспечения ядерной безопасности.

17 октября газета The Washington Post со ссылкой на израильских чиновников заявила, что Израиль может атаковать Иран в ближайшие дни.

6 октября Bloomberg сообщал, что Израиль может нанести удар по крайней мере по одному ядерному объекту Ирана.

Ранее Иран заявил, что обладает секретным оружием против Израиля.

Все новости на тему:
Конфликт Ирана и Израиля
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами