Зеленский отшутился, говоря о встрече с Орбаном

Президент Украины Владимир Зеленский во время заседания Еврокомиссии отшутился, отвечая на вопрос о встрече в Брюсселе с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Слова украинского лидера передает «РБК-Украина».

«Мы поздоровались. Это уже неплохо», — сказал Зеленский.

17 апреля в Брюсселе началось заседание глав государств ЕС. В повестке встречи — Украина, Ближний Восток, конкуренция, миграция и внешняя политика. В рамках мероприятия Зеленский планирует представить свой «план победы» лидерам всех стран, которые поддержали Украину.

До этого Орбан заявлял, что Украина столетиями была спорной территорией, а также, что от «плана победы» Владимира Зеленского «бросает в дрожь». Орбан уверен, что Евросоюзу следует изменить стратегию по конфликту на Украине, поскольку политическое объединение проигрывает из-за плохо продуманной стратегии.

Ранее стало известно, что Орбан хочет сорвать выделение кредита ЕС Киеву.