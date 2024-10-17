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РФ отреагировала на жалобу Ливана в СБ ООН на израильские бомбардировки

МИД: Россия поддерживает жалобу Ливана в СБ ООН на израильские бомбардировки

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Владимир Баранов/РИА «Новости»

Российская сторона поддерживает жалобу Ливана в Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) из-за бомбардировок Израилем гражданских объектов. Об этом сообщил специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы министерства иностранных дел Михаил Богданов.

«Это нарушение международного права, это посягательство на суверенитет и территориальную целостность Ливанской Республики», — сказал он.

Отвечая на вопрос о том, готова ли Россия организовать внеочередное заседание Совета Безопасности по этой теме, замминистра указал, что РФ всегда поддерживает обсуждение таких острых международных проблем.

17 октября глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что власти Израиля атакуют систему Организации Объединенных Наций (ООН) «по всем фронтам».

16 октября сообщалось, что танк Merkava израильской армии открыл огонь по миротворческому контингенту Организации Объединенных Наций в Ливане.

Ранее премьер Ливана призвал не игнорировать угрозы Нетаньяху в адрес миротворцев.

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