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В Молдавии предотвратили массовые беспорядки после выборов президента

Мустяцэ: в Молдавии предотвращены беспорядки после президентских выборов

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Михай Карауш/РИА Новости

Глава Службы информации и безопасности Молдавии Александр Мустяцэ в ходе брифинга заявил, что властям удалось предотвратить массовые беспорядки, которые должны были начаться после президентских выборов. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Мустяцэ, группу молодых людей, которые должны были стать зачинщиками массовых беспорядков, готовили в лагерях в Сербии и Боснии и Герцеговине.

«Их тренировали иностранные инструкторы, ассоциированные с ЧВК «Вагнер» <...> Тренировки включали тактики по разобщению населения и дестабилизации конституционного порядка», — пояснил чиновник.

Он уточнил, что в лагерях тренировали провокаторов, которые должны были организовывать протесты и участвовать в «насильственных, радикальных и даже экстремистских действиях».

До этого живущие в России граждане Молдавии потребовали признать незаконными предстоящие выборы президента Молдавии и референдум о евроинтеграции.

Ранее стало известно, что переговоры по вступлению Украины и Молдавии в ЕС могут затянуться.

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