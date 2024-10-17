Военный эксперт раскрыл тайные пункты «плана победы» Зеленского

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец в беседе с «Радио 1» высказал предположение о содержании тайных пунктов «плана победы» президента Украины Владимира Зеленского. Он подчеркнул, что в целом данный «документ» является «планом войны против России».

«В тех загадочных трех пунктах, которые он отказался оглашать, которые закрыты в этом плане, тоже много есть. В них четко проговорено, каким должно быть оружие, чтобы разрушать логистику России далеко от линии фронта, уничтожать объекты накопления и производства, бить по объектам живой силы России», — сказал Баранец.

При этом он отметил, что пожеланий в «плане» Зеленского гораздо больше, чем может быть реализовано. Запад, по его мнению, вряд ли согласится на требования украинского лидера.

Накануне Зеленский впервые публично представил свой «план победы», выступив в Верховной раде.

По его словам, план состоит из пяти пунктов. Первый подразумевает приглашение Киева в НАТО до завершения конфликта с Россией. Второй — снятие ограничений на удары вглубь РФ и продолжение «операций» на ее территории.

Далее идет пункт о размещении Западом на Украине некоего «сдерживающего пакета» без ядерной составляющей. В-четвертых, Киев требует усиления антироссийских санкций и развития своего стратегического и экономического потенциала.

Наконец, пятый пункт предполагает, что солдаты ВСУ будут участвовать в укреплении обороны НАТО в Европе и даже смогут заменить американский контингент в ЕС.

При этом, по словам украинского президента, второй, третий и четвертый пункты озвученной им программы имеют секретные положения.

Ранее Украине предрекли сокращение поддержки после представления плана Зеленского.