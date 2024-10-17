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Малайзия подтвердила намерение вступить в БРИКС

Малайзия подтвердила странам БРИКС намерение вступить в сообщество

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Depositphotos

Малайзия подтвердила странам БРИКС намерение вступить в организацию. Об этом сообщило агентство Bernama со ссылкой на замминистра инвестиций, торговли и промышленности королевства Лью Чин Тона.

Министр иностранных дел Датук Сери Мохамад Хасан направил официальное письмо министрам иностранных дел девяти стран БРИКС, подтверждая намерение Малайзии присоединиться, отмечает агентство.

«Присутствие высокопоставленного министра Малайзии на саммите БРИКС в конце октября представляет собой ценную возможность заручиться поддержкой лидеров БРИКС», — сказал Лью, отметив, что желание вступить в организацию соответствует позиции страны как независимого государства.

По его мнению, это еще больше укрепит политику нейтралитета и многосторонности БРИКС.

Замминистра подчеркнул, что такие члены БРИКС, как Бразилия, Египет и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), также проводят нейтральную
внешнюю политику.

Он также не согласен предположением, что заявка страны на вступление в объединение может нанести ущерб ее экономическим отношениям с западными странами.

XVI саммит БРИКС пройдет в Казани 22-24 октября.

16 октября пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали сообщил, что Казахстан решил воздержаться от подачи заявки в сообщество стран.

Ранее в Уругвае заявили о готовности изучить вопрос о вступлении в БРИКС.

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