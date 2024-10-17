Президент Литвы разочаровался отношениями Запада и Украины

Североатлантический альянс на двух саммитах стран НАТО подряд не смог достичь полного консенсуса по поддержке Украины, Запад колеблется в вопросе помощи Киеву. С таким заявлением выступил президент Литав Гитанас Науседа, передает «Sputnik.Литва».

«Я помню саммит НАТО в Вильнюсе, я помню саммит НАТО в Вашингтоне – мы не могли достичь консенсуса. <…> Третий пункт плана Зеленского – о поставках конкретных видов вооружений, дальнобойных ракет и так далее. И снова мы колеблемся», — отметил глава государства.

До этого Науседа заявил, что не увидел ничего нового в «плане победы» Владимира Зеленского, поскольку он состоит из пунктов, которые страны ЕС и НАТО уже длительное время колеблются реализовывать.

Ранее оппозиция выиграла первый тур выборов в Литве.