Зеленский захотел получить кредит для Украины за счет российских активов как можно скорее

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется получить от лидеров ЕС политическое одобрение о выделении кредита на €35 млрд с погашением за счет доходов от замороженных российских активов. Перед заседанием Евросовета он призвал выделить деньги «так быстро, как это возможно», сообщает «Европейская правда».

«Эти деньги от российских активов нам очень необходимы, чтобы использовать их в нашем внутреннем [военном] производстве. Мы хотим получить часть этих денег так быстро, как это возможно», – сказал Зеленский.

Украинский лидер понадеялся, что главы стран ЕС примут политическое решение о кредите, и ни одно государство не станет его блокировать.

14 октября стало известно, что комитет по международной торговле Европарламента одобрил предложение предоставить Украине кредит на €35 млрд с погашением за счет доходов от замороженных российских активов. 22 октября инициативу должны будут утвердить на пленарной сессии ЕП.

Этот заем является частью €50 млрд. Согласно данным Financial Times, сумма €35 млрд стала компромиссным вариантом, который позволяет избежать противодействия со стороны Венгрии и не вовлекать в процесс США.

Ранее журналист сделал неутешительное заявление о положении Зеленского.