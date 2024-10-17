Украинский конфликт может стать препятствием для Европы с точки зрения создания своих сил неядерного сдерживания. Об этом пишет журнал Responsible Statecraft.

«Затяжная война на Украине может помешать Европейскому союзу в ближайшие годы создать обычные средства сдерживания, способные противостоять гораздо более суровым и нестабильным угрозам», — говорится в сообщении издания.

По оценке журнала, достижение большей европейской стратегической автономии будет затруднено из-за ослабления экономики, развития политических дебатов по вопросу об Украине, а также ограничения государственных финансов стран ЕС из-за предоставления помощи Киеву.

Издание обращает внимание на то, что все больше населения по всей Европе голосует за партии, выступающие против продолжения конфликта на Украине и призывающие к его урегулированию путем переговоров.

До этого генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Украина и ее президент Владимир Зеленский должны иметь возможность вести переговоры с РФ «с позиции силы».

Кроме того, бывший глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги в докладе «Конкурентоспособность ЕС: взгляд в будущее» заявлял, что Европа стала зависима от импорта энергоносителей и технологий, которые теперь обходятся гораздо дороже, что разрушает промышленность региона.

Ранее Столтенберг рассказал, как можно было избежать конфликт на Украине.