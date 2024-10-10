Столтенберг рассказал, как можно было избежать конфликт на Украине

Экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг уверен, что предоставление Украине помощи после 2014 года со стороны Запада могло бы предотвратить конфликт. Своим мнением он поделился с газетой Politico.

«Если бы мы предоставили хотя бы часть того вооружения, которое мы поставили после 2022 года, мы, возможно, действительно предотвратили бы военный конфликт», — отметил он.

По мнению бывшего генсека Североатлантического альянса, как пишет Politico, Запад может сделать гораздо больше для ВСУ.

До этого Столтенберг в интервью газете Politico рассказал, что самые сложные переговоры по Украине были в 2022 году и касались поставок оружия и их наращивания.

В качестве примера Столтенберг рассказал о ситуации с поставками переносного противотанкового комплекса производства США Javelin. Идея поставки комплексов долгое время считалась провокационной и вызывала многочисленные дискуссии внутри альянса.

Ранее Столтенберг назвал количество военных НАТО, находящихся в состоянии высокой готовности.