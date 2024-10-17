Экс-премьер Украины оценил идею участия ВСУ в контингенте НАТО в Европе

НАТО ничего не получит от участия украинских солдат в деятельности военного контингента организации в Европе. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

Таким образом он прокомментировал один из пунктов «плана победы» нынешнего президента страны Владимира Зеленского. Речь идет о предложении главы государства подключить Вооруженные силы Украины (ВСУ) к укреплению обороны НАТО и Европы.

«Это пустой пункт. ВСУ принимали участие в различных миротворческих операциях, и Зеленский тут не открыл Америку <...>. Но сейчас с точки зрения участия Украины в НАТО это ничего НАТО не добавит. Реально ничего не добавит», — подчеркнул экс-глава правительства.

16 октября президент Украины выступил на заседании Верховной рады, в ходе которого впервые публично представил свой «план победы». Зеленский рассказал, что документ включает в себя всего пять пунктов.

Первый пункт касается принятия страны в НАТО, второй — предоставления ей права использовать западное оружие для ударов по РФ. Третий и четвертый пункты предполагают размещение на Украине некоего «сдерживающего пакета» без ядерной составляющей, а также усиление антироссийских санкций. Об участии ВСУ в укреплении обороны НАТО и Европы, в свою очередь, говорится в пятом пункте.

Ранее в офисе Зеленского сообщили о тайных положениях в «плане победы».