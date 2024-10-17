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Генсек НАТО третий раз за месяц встретится с Зеленским

Рютте заявил, что встретится с Зеленским третий раз с начала октября

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским в штаб-квартире альянса в Брюсселе в третий раз с начала октября. Его слова передает Reuters.

«Сегодня встречусь с Владимиром Зеленским здесь в штаб-квартире. Это уже третья встреча после визита в Киев и встречи в Лондоне», — подчеркнул глава альянса.

Он сообщил, что хочет услышать от него, как глава Украины видит ситуацию на восточном фронте с Россией и ситуацию в Курске.

Рютте добавил, что проинформирует его о «последних решениях» в НАТО.

Накануне Зеленский впервые публично представил свой «план победы». Его план состоит из пяти пунктов, один из которых подразумевает приглашение страны в НАТО до завершения конфликта.

Генсек НАТО заявил, что пока не может говорить о своей полной поддержке всех пунктов документа. Он отметил, что многим вопросам необходимо «углубить понимание», а также анонсировал диалог за закрытыми дверями.

Ранее AP писало, что границы Украины нужно демаркировать до вступления в НАТО.

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