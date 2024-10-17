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Генсек НАТО высказался об отношениях альянса с Россией

Рютте: НАТО обсуждает стратегию своих будущих отношений с Россией

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Geert Vanden Wijngaert/AP

В НАТО намерены обсуждать вопрос о дальнейших отношениях блока с Россией. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте перед заседанием глав минобороны стран альянса в Брюсселе, его слова приводит РИА Новости.

«Вопрос в том, как выстраивать отношения с Россией. Это будет обсуждаться сегодня и позже на встрече министров иностранных дел в этом году», - отметил он.

По словам Рютте, стратегия НАТО по отношениям с Россией будет поднята на саммите в Гааге в 2025 году.

До этого Рютте заявил, что пока не может говорить о своей полной поддержке всех пунктов плана президента Украины Владимира Зеленского. Рютте обратил внимание, что по многим вопросам необходимо «углубить понимание». Он анонсировал диалог за закрытыми дверями. Генсек НАТО подчеркнул, что не может сейчас заявить, что Североатлантический альянс полностью поддерживает все пункты плана Зеленского, но неизменной остается тотальная поддержка Украины.

Ранее Зеленский пожаловался, что победа для некоторых стран стала «неудобным словом».

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