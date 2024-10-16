На Украине все реже стали звучать слова »Украина должна победить». На это пожаловался украинский президент Владимир Зеленский, презентуя в Раде свой «план победы», его слова передает украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Победа для некоторых стала неудобным словом», — сказал он.

16 октября исполняющий обязанности премьер-министра Бельгии Александр де Кроо заявил, что не уверен в успехе «плана победы» Зеленского, который тот представил в Верховной раде.

Зеленский впервые публично представил свой «план победы» 16 октября, выступив в Верховной раде. По его словам, план состоит из пяти пунктов. Первый подразумевает приглашение Киева в НАТО до завершения конфликта с Россией. Второй — снятие ограничений на удары по РФ и продолжение «операций» на ее территории. В него же входят требования расширить возможности использования дронов и ракет ВСУ, допустить Украину к разведданным партнеров, а также «совместное с партнерами поражение российской авиации».

Вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев заявил, что «план победы» — это стратегия вовлечения Запада в прямой конфликт с Россией.

Ранее в Раде назвали неясным «план победы» Зеленского.