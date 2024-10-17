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В Южной Корее отказались расследовать полеты дронов над КНДР

Yonhap: военные Южной Кореи не расследуют полеты дронов над КНДР

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Сеул не расследует предполагаемые полеты южнокорейских дронов над Пхеньяном, сообщило новостное агентство Yonhap.

Журналисты поинтересовались у представителя Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея, полковника Ли Сон Джуна, принимают ли власти страны какие-либо меры для выяснения обстоятельств полетов беспилотников над Пхеньяном.

«Я не знаю, почему мы должны расследовать полеты дронов над Пхеньяном», — заявил он.

Ли Сон Джун добавил, что разъяснения по поводу появления беспилотников над Пхеньяном должно дать именно северокорейское руководство.

В октябре министерство иностранных дел КНДР заявило, что с начала месяца южнокорейские дроны трижды нарушили воздушное пространство страны. По информации ведомства, Сеул использовал беспилотники для распространения политических листовок в районе Пхеньяна.

При этом в Республике Корея обвинения со стороны КНДР отвергли. В то же время власти страны не исключили, что дроны могли запустить частные лица или общественные организации.

Комментируя ситуацию, сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон сообщила о наличии у руководства КНДР доказательств о причастности южнокорейских «военных бандитов» к полетам дронов. Она добавила, что ответственные за провокации лица «заплатят суровую цену».

Ранее КНДР пригрозила Южной Корее войной в случае новых полетов дронов над страной.

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