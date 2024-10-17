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Зеленский поехал в Брюссель показывать свой «план победы»

Зеленский сообщил, что едет в Брюссель показывать «план победы»

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Leah Millis/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что направляется в Брюссель, чтобы представить свой так называемый «план победы», а также провести ряд встреч с западными высокопоставленными чиновниками. Соответствующая публикация размещена в Telegram-канале Зеленского.

«Сейчас — в пути в Брюссель. Будет специальное заседание Европейского совета. На уровне лидеров. Я представлю План победы — наш инструмент принуждения России к миру», — написал он.

Зеленский поблагодарил главу Евросовета Шарля Мишеля за приглашение Киева принять участие в заседании.
Украинский лидер также сообщил, что проведет встречу с генсеком НАТО Марком Рютте.

До этого сообщалось, что глава минобороны Украины Рустем Умеров на ужине с главами оборонных ведомств стран НАТО намерен «пролить больше света» на так называемый «план победы» Зеленского.

Ранее в Совфеде заявили, что план Зеленского направлен на вовлечение Запада в войну с РФ.

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