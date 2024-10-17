Капитан «Штандарта» рассказал, когда фрегату дают заходить в порты во Франции

Российскому фрегату «Штандарт», члены экипажа которого несколько месяцев не могут сойти на берег из-за санкций Европейского союза (ЕС), позволяют зайти в порты во Франции исключительно в случае непогоды. Об этом рассказал капитан корабля Владимир Мартусь, пишет РИА Новости.

По его словам, судну пришлось три недели стоять на якоре в районе острова Экс. Последний находится около Форта Бойяр недалеко от французского портового города Ла-Рошель.

«Это место, где традиционно французы ставили на якоря свои корабли после постройки в Рошфоре. Когда очень сильный ветер, мы просим разрешения, и нас обычно пускают в порт Ла-Рошель», — отметил мужчина.

Он добавил, что пока руководство Франции не отказывало российским морякам в заходе в порты, если на страну надвигался шторм.

Тем не менее «Штандарту» нигде не разрешают пришвартоваться. Причина заключается в санкциях ЕС, введенных против «копий исторических кораблей».

Сейчас команда корабля просит у Парижа разрешения на зимовку. Как сказал Мартусь, французские морские власти находятся на стороне экипажа фрегата, поэтому осталось только решить ряд юридических вопросов, чтобы чиновники смогли помочь «Штандарту», не нарушая европейских законов.

«Нам каждый год надо поднимать корабль из воды и красить днище, смотреть, что отремонтировать», — уточнил капитан.

Летом 2024 года сразу несколько стран — членов ЕС запретили «Штандарту» заходить в свои порты в связи с санкциями. В том числе фрегату, который должен был принять участие в фестивале исторических парусных судов, не позволили пришвартоваться в портах французской провинции Ла-Манш.

Ранее жители испанского острова помогли экипажу «Штандарта», который не пустили в порты страны.