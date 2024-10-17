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Напарник Трампа предложил демократам убрать с выборов Харрис и поставить Байдена

Напарник Трампа Вэнс предложил демократам в США заменить Харрис на Байдена

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Global Look Press

Кандидат на пост вице-президента США от республиканцев и напарник экс-президента Дональда Трампа на выборах Джей Ди Вэнс предложил демократам обратно заменить кандидата в президенты Камалу Харрис на действующего американского лидера Джо Байдена. Об этом он написал на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«Всем моим друзьям-демократам: возможно, вам стоит подумать о замене Камалы Харрис на Джо Байдена», — отметил он.

До этого в штабе Трампа сообщали, что интервью Харрис, которое она дала ведущему Fox News Брету Байеру, было катастрофой и продемонстрировало, что она не справится с давлением на посту главы Белого дома.

Харрис, как сочли в штабе, не сумела справиться с давлением во время интервью, поэтому можно не рассчитывать, что она выдержит давление, которое ей придется испытать на посту президента США в случае победы на выборах.

Ранее в конгрессе США сочли оскорбительным для американских женщин интервью Харрис.

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