Стало известно о жестком ответе Запада на план Зеленского

«План победы», озвученный в Верховной раде президентом Украины Владимиром Зеленским, стал своеобразным ультиматумом Западу, за который украинскому лидеру уже «больно прилетело». Об этом пишет kp.ru.

Издание напомнило, что спикер правительства Германии заявил: позиция канцлера Олафа Шольца по невозможности принять Украину в НАТО не изменилась. Отмечается также, что сам Шольц в последнее время все чаще выражает готовность начать переговоры с РФ.

Также «КП» приводит слова постпреда США при НАТО Джулианны Смит, которая тоже прокомментировала ряд пунктов «плана победы» Зеленского. Она заявила, что текущее положение дел «не располагает к приглашению Украины в блок», а также подчеркнула, что Штаты не давали разрешение на удары дальнобойным оружием по России.

16 октября Зеленский впервые публично представил свой «план победы», состоящий из пяти пунктов. В частности в нем содержатся требования расширить возможности использования дронов и ракет ВСУ, допуск Украины к разведданным партнеров, а также «совместное с партнерами поражение российской авиации». Подробнее о других пунктах плана — в материале «Газеты.Ru».

Ранее подполковник США высмеял странную реакцию Сырского на «план победы» Зеленского.