Создание на Украине полноценной эскадрильи F-16 отложили

Сроки появления на Украине полноценной эскадрильи самолетов F-16 отодвигаются «на много месяцев» из-за переориентации подготовки украинских военных управлению этими истребителями. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Отмечается, что в США хотят переориентировать подготовку украинских пилотов F-16 с опытных военнослужащих, у которых есть серьезный языковой барьер, на молодых курсантов. США считают, что молодежь будет «более открыта» для обучения «в западном стиле», пишет газета.

Как отмечает WSJ, Украина «отчаянно нуждается» в дополнительных F-16 и пилотах для укрепления своей противовоздушной обороны, которая подавлена российскими воздушными атаками.

В то же время подчеркивается, что решение о переориентации подготовки военнослужащих ВСУ к управлению самолетами F-16 может «на много месяцев» отодвинуть сроки, когда у Киева появится полноценная эскадрилья самолетов западного производства, готовая к бою.

Как отметили источники издания, даже до принятия этого решения Украина, скорее всего, не будет иметь полноценной эскадрильи F-16 (20 самолетов и 40 пилотов) как минимум до весны или лета следующего года.

До этого румынское правительство одобрило постановление о финансировании подготовки украинских пилотов в учебном центре для летчиков истребителей F-16 на базе Военно-воздушных сил в Фетешти.

Ранее Нидерланды поставили Украине первую партию F-16.