Харрис заявила, что не продолжит курс Байдена в случае победы на выборах

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис заявила в интервью телеканалу Fox News, что в случае победы на выборах откажется от продолжения курса нынешнего американского лидера Джо Байдена.

«Мое президентство не будет продолжением президентского курса Джо Байдена, и как любой другой президент, который приступает к выполнению своих полномочий, я привнесу свой жизненный и профессиональный опыт и новые идеи», — сказала она.

Она объяснила, что от Байдена ее отличает то, что «большая часть ее карьеры пришлась не на Вашингтон». По словам Харрис, она относит себя к «новому поколению лидеров».

До этого американский журналист Сеймур Херш предположил, что уходящий с политической сцены президент США Джо Байден пытается затмить вице-президента Камалу Харрис, которая в ноябре поборется за пост главы государства. Как отмечает Херш, покидающий Белый дом Байден пытается привлечь к себе внимание, в то время как ему следовало бы демонстрировать американским избирателям «компетентность Харрис».

13 октября стало известно о разногласиях между командами Байдена и Харрис в преддверии выборов. По сообщению портала Axios, многие из окружения президента недовольны тем, что его вынудили отказаться от переизбрания, в результате чего Белый дом не обеспечивает должной координации действий с кампанией Харрис. Например, Байден похвалил губернатора Флориды Рона Десантиса вскоре после того, как Харрис подвергла его критике.

Ранее в Госдуме объяснили, к каким уловкам прибегнут демократы ради победы на выборах.