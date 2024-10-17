Лавров ответил экс-премьеру Британии на его жалобы по поводу визита в Москву

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил бывшему премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, который в своих мемуарах пожаловался, что на переговорах в Москве его посадили «перед пылающим камином, настолько жарким», что пот стекал по его лицу. В интервью изданию «Аргументы и факты» Лавров отметил, что Джонсон не потел.

«Прекрасно это помню. Он не потел. Я сидел в двух метрах от него через стол. У него не было капель пота на лице, о которых он пишет», — сказал Лавров.

Министр рассказал, что переговоры тогда проходили в особняке МИД на Спиридоновке. Это была зима, и помещение отапливал камин, который создавал «не только тепло, но и уют».

По словам Лаврова, Джонсон известен своими экстравагантными действиями, а западные мемуаристы в целом любят передергивать факты.

В мемуарах экс-премьер отметил, что встреча перед камином ничего не дала, но тогда он понял, что Россия «больше не была просто побежденной державой холодной войны».

До этого Джонсон рассказал, что Лавров приветствовал его на встрече в 2017 году словами «Я не сэр Гей».

В мемуарах Джонсон также назвал Лаврова «Громыко наших дней» и самым долго действующим министром иностранных дел России с царских времен.

Ранее Джонсон признался в любви к России.