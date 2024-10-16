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Лавров обсудил с главой МИД Бразилии украинский кризис

Лавров и глава МИД Бразилии обсудили саммит БРИКС и украинский кризис

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РИА Новости/МИД РФ

Министры иностранных дел России и Бразилии Сергей Лавров и Мауро Виэйра обсудили по телефону подготовку к саммиту БРИКС. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.

«Предметно обсуждены вопросы подготовки к предстоящему <…> саммиту БРИКС», — рассказали в российском внешнеполитическом ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что главы дипведомств двух стран обратили внимание на отдельные аспекты деятельности БРИКС. Кроме того, Лавров и Виэйра затронули вопросы украинского кризиса.

В МИД РФ напомнили, что в 2024 году Россия председательствует в объединении. Главным событием станет XVI саммит БРИКС, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября.

16 октября стало известно, что сроки предстоящего саммита БРИКС продлевать не планируется, его инфраструктура готова к большому количеству участников. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Ранее в России объяснили отказ Казахстана вступать в БРИКС.

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