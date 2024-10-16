Медведев заявил, что Украина ведет реестр членов «Единой России» в новых регионах

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев на встрече с руководителями региональных исполкомов заявил, что Киев ведет реестр членов партии «Единая Россия», работающих в новых регионах. Его слова передает ТАСС.

«Мы с вами понимаем, они (члены «Единой России» в новых регионах. — «Газета.Ru») работают с риском для жизни, и это не фигура речи, это не пустые слова. Объективно, наш враг ведет реестр тех, кто так или иначе работает в новых регионах, — и местных товарищей, и приезжих. И они находятся под ударом», — пояснил Медведев.

До этого французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо говорил, что Медведев в своем новом посте «разгромил страны НАТО».

Также Медведев предлагал «бить финских дипломатов в морду» в ответ на идею сотрудника Внешнеполитического института Финляндии Чарли Салониус-Пастернака, который призвал «повреждать автомобили российских дипломатов».

Ранее Медведев сравнил пользу от переговоров с США с перемирием с Гитлером.