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Захарова пошутила, что Киев поставил Джареда Лето «между Пушкиным и Екатериной II»

Захарова пошутила о русской компании для Джареда Лето после слов о концерте в РФ

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Global Look Press

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пошутила, что американский актер и певец Джаред Лето после недовольства им украинского МИД оказался в хорошей компании. Об этом сообщает РИА Новости.

«Он в неплохой компании, где-то, мне кажется, между Пушкиным и Екатериной Второй», — сказала дипломат.

Она подчеркнула, что такие претензии, которые предъявил к Лето украинский МИД, «смешно» слышать. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства напомнила, что на Украине нарушают международно-правовые обязательства, отменяют русский язык, преследуют за религиозные взгляды и разрушают памятники.

В минувший понедельник, 14 октября, Министерство иностранных дел Украины сочло оскорбительными для граждан страны слова Джареда Лето о желании выступить в России.

12 октября Джаред Лето выступил в Белграде со своей группой 30 Seconds To Mars. Во время выступления он спросил, много ли на концерте в Сербии россиян — их оказалось больше, чем сербов. Исполнитель пообещал собравшейся публике, что проведет концерт в России.

Ранее экс-глава НАТО назвал верным стремление наладить отношения с Россией после холодной войны.

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