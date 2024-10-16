В МИД РФ возмутились отказом Италии в выдаче виз для участия в конгрессе по космосу

Россия возмущена очередным недружественным шагом Италии после того, как российской делегации не выдали визы для участия в 75-м Международном астронавтическом конгрессе. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

«Итальянская сторона вновь грубо пренебрегла обязательством страны, принимающей крупное международное мероприятие», — сказала Захарова.

Она отметила, что российская сторона расценивает это как неправомерное, необоснованное решение отказать в выдаче въездных виз российской делегации. По ее словам, оно наносит еще один удар по российско-итальянским отношениям.

Международный астронавтический конгресс — ежегодное собрание учёных и других специалистов в области астронавтики при участии руководителей национальных космических агентств. В 2022 году Россия не участвовала в конгрессе, поскольку большинству членов делегации было отказано в визах.

Ранее Слуцкий сообщил об отказе в визе США для участия в Генассамблее ООН.