Собчак раскритиковала план Зеленского

Журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале раскритиковала «план победы» президента Украины Владимира Зеленского и заявила, что не видит в нем перспектив.

«А новое в плане — что? А ресурс «воевать до последнего украинца» неисчислим? А зачем ЕС и Штатам такой проблемный актив сейчас?» — написала она.

Она отметила, что пока не видит перспектив у этого плана.

«За неприятный и честный пост извините», — добавила журналистка.

Президент Украины Владимир Зеленский впервые публично представил свой «план победы» в среду, 16 октября, в Верховной раде. План состоит из пяти пунктов. Первый подразумевает приглашение Киева в НАТО до завершения конфликта с Россией. Второй — снятие ограничений на удары по РФ и продолжение «операций» на ее территории. В него же входят требования расширить возможности использования дронов и ракет ВСУ, допустить Украину к разведывательным данным западных партнеров, а также «совместное с партнерами поражение российской авиации». Также план содержит секретные дополнения. Вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев заявил, что «план победы» — это стратегия вовлечения Запада в прямой конфликт с Россией.

В МИД России назвали план Зеленского «набором бессвязных лозунгов».

Ранее Зеленский пожаловался, что победа для некоторых стран стала «неудобным словом».