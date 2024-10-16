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Боррель призвал страны ЕС брать в долг, чтобы оказывать помощь Украине

Боррель призвал страны ЕС брать в долг ради военной помощи Украине

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Yves Herman/Reuters

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал страны – члены Евросоюза брать деньги в долг для военной помощи Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

«Должны ли мы ждать разработки нового многолетнего бюджета ЕС в 2028 году? Я не думаю. Страны могут взять новые долговые обязательства ЕС, как во время коронавируса», — поделился Боррель.

Таким образом он прокомментировал обнародованный в сентябре этого года доклад бывшего премьера Италии и экс-главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги. В нем он оценил потребности Евросоюза в инвестициях в собственную оборону на ближайшие десять лет в €500 млрд.

До этого Боррель говорил, что суммарный объем военной помощи Украине от стран Евросоюза достиг €110 миллиардов, что превышает помощь США.

Два дня назад министры иностранных дел государств Европейского союза на встрече в Люксембурге вновь не смогли достигнуть договоренности о разблокировании средств Еврофонда мира для поставок оружия Киеву.

Ранее сообщалось, что закон о демобилизации на Украине вряд ли будет принят раньше 2025 года.

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