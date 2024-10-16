Президент Украины Владимир Зеленский своим «планом победы» только подталкивает Североатлантический альянс к прямому противостоянию с Россией. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, ее цитирует РИА Новости.

Дипломат также обратила внимание, что украинский лидер настаивает на получении разрешения бить по территории России.

«Он подталкивает натовцев к прямому конфликту с нашей страной и опять настаивает на том, чтобы получить разрешение на использование дальнобойного оружия по территории Российской Федерации», — сказала она.

Захарова считает, что и сам Зеленский, и те, кто писали ему «речевки», осознают, к чему это может привести, так как соответствующие заявления российской стороны по этой теме были сделаны неделю назад. Дипломат подчеркнула, что «новый план победы» нацелен на выколачивание денег.

«Это не «план победы» Зеленского, это «план беды» Украины и украинского народа. Сегодня Зеленский окончательно доказал всем, что ненавидит украинцев до такой степени, которую можно охарактеризовать как «украинофобия», — заключила представитель российского МИД.

Накануне Зеленский пожаловался, что победа для некоторых стран стала «неудобным словом».

Ранее в Раде назвали не ясным «план победы» Зеленского.