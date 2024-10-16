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Власти Бельгии выразили сомнения в успехе плана Зеленского

Премьер Бельгии де Крооо заявил, что не уверен в успехе плана Зеленского

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Kenzo Tribouillard/Reuters

Исполняющий обязанности премьер-министра Бельгии Александр де Кроо заявил, что не уверен в успехе «плана победы» Владимира Зеленского, который тот представил в Верховной раде в среду, 16 октября. Его слова приводит РИА Новости.

«Является ли этот план удачным, зависит не только от нас, но и от другой стороны», — сказал де Кроо.

По его словам, в настоящее время изучаются детали плана.

Он отметил, что «необходимо продолжать делать предложения, один из таких планов в определенный момент окажется удачным».

Президент Украины Владимир Зеленский впервые публично представил свой «план победы» 16 октября, выступив в Верховной раде. План состоит из пяти пунктов. Первый подразумевает приглашение Киева в НАТО до завершения конфликта с Россией. Второй — снятие ограничений на удары по РФ и продолжение «операций» на ее территории. В него же входят требования расширить возможности использования дронов и ракет ВСУ, допустить Украину к разведданным партнеров, а также «совместное с партнерами поражение российской авиации».

Вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев заявил, что «план победы» — это стратегия вовлечения Запада в прямой конфликт с Россией.

Ранее в Раде назвали не ясным Зеленского.

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