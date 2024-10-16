Спикер Рады показал красную папку с «планом перемоги» Зеленского

Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук показал папку с «планом победы» президента Украины Владимира Зеленского. Видео показали украинские телеканалы.

На кадрах Стефанчук демонстрирует журналистам красную папку для документов. Затем он показывает первую страницу папки — там написано «план перемоги» (план победы).

«По-моему, это самое главное», — сказал Стефанчук.

Другие страницы спикер не показал, так как план секретный.

В среду, 16 октября, Зеленский представил в Верховной раде Украины свой «план победы» над Россией. В частности, по словам Зеленского, план урегулирования конфликта на Украине предусматривает использование дальнобойного оружия западных стран для ударов вглубь территории России. Кроме того, его инициатива предусматривает проведение совместных с европейскими союзниками операций «для сбития ракет и дронов России в пределах доступа воздушного щита партнеров».

Во время презентации президент Украины также посетовал, что в непубличных коммуникациях с союзниками Киева от них все чаще звучит слово «переговоры».

Ранее Зеленский раскрыл срок завершения конфликта в случае поддержки его «плана победы».