В МО Турции заявили, что Запад не смог объединиться для обеспечения Украины боеприпасами

Конфликт на Украине продемонстрировал, что около 30 западных государств не смогли объединиться для обеспечения Украины достаточным количеством боеприпасов. Об этом заявил министр обороны Турции Яшар Гюлер агентству Anadolu в преддверии заседания министров обороны НАТО в Брюсселе 17–18 октября, в котором он примет участие.

«Это демонстрирует важность и необходимость лучшей подготовки стран в области запасов оружия и боеприпасов. Каждый стремится развиваться и минимизировать свою зависимость в этой сфере, понимая, что если не сделает этого, то заплатит высокую цену», — сказал он.

По мнению министра, нынешние события как на региональном, так и на глобальном уровнях, военные конфликты, трещины в архитектуре международной безопасности, игнорирование правил ведения война и гуманитарного права, приводят к тому, что ни одна страна в мире не чувствует себя в полной безопасности».

«Даже такие страны, как Норвегия и Финляндия, увеличивают свои расходы на оборону и инвестируют в военную промышленность», — подчеркнул Гюлер.

Он добавил, что и Турция активно занимается развитием собственного ВПК.

«Это увеличивает эффективность наших солдат на поле боя и одновременно минимизирует общие угрозы безопасности», — отметил министр.

12 октября стало известно, что Турция впервые закупит истребители не из США.

Ранее сообщалось, что Турция станет меньше покупать F-16 у США, развивая свое производство.