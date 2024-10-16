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В Одессу приехали главы МИД восьми европейских стран

В Одессу прибыли главы МИД стран Северной Европы и Прибалтики

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andrii_sybiha/X (ранее Twitter)

Министры иностранных дел стран Северной Европы и Прибалтики прибыли в Одессу. Об этом сообщил глава внешнеполитического ведомства страны Андрей Сибига на своей странице в соцсети Х.

Сибига заявил, что обсудил со своими коллегами из Швеции, Дании, Норвегии, Финляндии, Исландии, Эстонии, Литвы и Латвии усиление обороноспособности Украины и ее энергетической устойчивости накануне зимы.

Кроме того, глава МИД Украины проинформировал европейских министров о «плане победы» Владимира Зеленского и его «формуле мира».

Накануне министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен признала, что страны Запада устали от поддержки Украины в военном конфликте и все больше надеются на какую-либо форму урегулирования конфликта.

За несколько дней до этого министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявлял, что мирные инициативы по Украине, не отвечающие требованиям Киева, на самом деле являются просьбами о капитуляции и не приведут к завершению конфликта.

Ранее Зеленский посетовал, что все чаще слышит заявления о переговорах от союзников.

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