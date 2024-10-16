Вице-премьер Сербии Александар Вулин встретился с директором Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александром Бортниковым в Москве и поблагодарил российское ведомство за поддержку. Его слова приводит ТАСС.

«Вице-премьер Вулин и директор ФСБ Бортников обсудили продолжение сотрудничества между структурами безопасности Сербии и России, а также стоящие перед двумя странами вызовы», — заявили в сербском правительстве.

Вулин отметил, что Сербия благодарна России, ФСБ и Бортникову «за постоянную поддержку Белграда в решении всех сложных вопросов».

Перед этим Вулин встретился с директором Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергеем Нарышкиным, которого также поблагодарил за поддержку Белграда.

В прошлом году пресс-бюро Службы внешней разведки отреагировали на санкции в отношении Александра Вулина, который тогда являлся главой сербской разведки. В СВР отметили, что рестрикции Соединенных Штатов являются «знаком качества» для смелых и национально ориентированных политиков.

Ранее в Кремле прокомментировали возможность приезда Вучича в Казань на саммит БРИКС.