В Грузии назвали условие для вовлечения в военное противостояние с Россией

Грузинская оппозиция вовлечет Грузию в военное противостояние с Россией, если победит на предстоящих парламентских выборах. Такое мнение высказал спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили на брифинге, передает РИА Новости.

Одним из призывов недавно принятой резолюции Европарламента по Грузии было введение санкций против Москвы, а грузинская оппозиция поддержала этот документ, отметил спикер.

Он подчеркнул, что об этом заявили партии «Нацдвижение» и «Лело», которые в своей избирательной программе прописали присоединение к санкциям против России.

«Поэтому их обещание — это вовлечение Грузии в эскалацию с Россией, что прямо означает разрушение экономики и вовлечение Грузии в военное противостояние», — сказал Папуашвили.

Парламентские выборы пройдут в Грузии 26 октября.

Накануне президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что страной управляет «российское правительство». Она обвинила правящую партию «Грузинская мечта» в желании фальсифицировать итоги парламентских выборов.

Ранее сообщалось, что лидеры ЕС готовят жесткое обращение к Грузии перед выборами.