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В Совфеде заявили, что план победы Зеленского предлагает Западу воевать за Украину

Пушков: «план победы» Зеленского предлагает Западу воевать за Украину

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Valentyn Ogirenko/Reuters

«План победы» президента Украины Владимира Зеленского фактически предлагает Западу воевать за Украину. Об этом в своем Telegram-канале написал глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.

Он назвал план «набором нереалистических установок».

«Если же расчет был на то, чтобы впечатлить Запад, то там отношение будет в основном скептическим: Зеленский предлагает Западу воевать за Украину», — сказал Пушков.

До этого вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что представленный украинским президентом Владимиром Зеленским «план победы» — это стратегия вовлечения Запада в прямой конфликт с Россией.

16 октября Зеленский на выступлении в Верховной раде впервые публично представил свой «план победы», состоящий из пяти пунктов. В него в том числе входят приглашение Украины в НАТО до завершения конфликта, снятие ограничений на удары вглубь России и продолжение «операций» на ее территории.

Ранее в Раде назвали «неясным» план Зеленского.

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