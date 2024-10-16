Все политические силы Украины поддержали «план победы» Зеленского

Политические силы Украины поддержали «план победы» президента Владимира Зеленского. Об этом заявил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук, передает украинский Пятый канал.

«После представления Зеленского, его [план] обсудили на закрытом заседании руководителей фракций. Документ на этом заседании единогласно поддержали все политические силы», — сказал Стефанчук.

Документ, по его информации, содержит 13 страниц.

16 октября Зеленский впервые публично представил свой план по урегулированию конфликта в украинском парламенте.

Он состоит из пяти пунктов, в том числе приглашение Украины в НАТО до завершения конфликта, снятие ограничений на удары вглубь России и продолжение «операций» на ее территории.

ТАСС сообщает, что два секретных приложения из этого документа не опубликуют, с ними смогут ознакомиться только ведущие в военном отношении западные страны.

Ранее AP заявило, что Зеленский дал союзникам три месяца на принятие «плана победы».