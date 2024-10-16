Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Все политические силы Украины поддержали «план победы» Зеленского

Спикер Рады заявил, что все политические силы Украины поддержали план Зеленского

close
Keystone Press Agency/Global Look Press

Политические силы Украины поддержали «план победы» президента Владимира Зеленского. Об этом заявил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук, передает украинский Пятый канал.

«После представления Зеленского, его [план] обсудили на закрытом заседании руководителей фракций. Документ на этом заседании единогласно поддержали все политические силы», — сказал Стефанчук.

Документ, по его информации, содержит 13 страниц.

16 октября Зеленский впервые публично представил свой план по урегулированию конфликта в украинском парламенте.

Он состоит из пяти пунктов, в том числе приглашение Украины в НАТО до завершения конфликта, снятие ограничений на удары вглубь России и продолжение «операций» на ее территории.

ТАСС сообщает, что два секретных приложения из этого документа не опубликуют, с ними смогут ознакомиться только ведущие в военном отношении западные страны.

Ранее AP заявило, что Зеленский дал союзникам три месяца на принятие «плана победы».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами