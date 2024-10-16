Президент Польши объяснил, почему полгода не назначал послов в ряд стран

Президент Польши Анджей Дуда объяснил, что не назначал послов в некоторые страны из-за того, что они окончили МГИМО (Московский государственный институт международных отношений). Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Дуды, постсоветский вуз пронизан «российскими спецслужбами».

«Отдельным вопросом в этом контексте является то, кого правительство премьера Дональда Туска планирует отправить в необычайно важные для Польши представительства. Это среди прочих выпускники Московского государственного института международных отношений», — отметил Дуда.

Конфликт между МИД РФ и польским президентом длится с марта 2024 года.

До этого премьер-министр Польши Дональд Туск и президент страны Анджей Дуда вступили в полемику из-за отказа президента утвердить кандидатуры послов республики в США, Израиле, НАТО и на Украине.

По его словам, то, что Дуда до сих пор блокирует назначение дипломатов в указанные страны и Североатлантический альянс является крайне безответственным.

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