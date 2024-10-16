Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Президент Польши объяснил, почему полгода не назначал послов в ряд стран

Дуда объяснил отказ назначать послов тем, что некоторые из них окончили МГИМО

close
Miguel Angelo Pereira/AP

Президент Польши Анджей Дуда объяснил, что не назначал послов в некоторые страны из-за того, что они окончили МГИМО (Московский государственный институт международных отношений). Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Дуды, постсоветский вуз пронизан «российскими спецслужбами».

«Отдельным вопросом в этом контексте является то, кого правительство премьера Дональда Туска планирует отправить в необычайно важные для Польши представительства. Это среди прочих выпускники Московского государственного института международных отношений», — отметил Дуда.

Конфликт между МИД РФ и польским президентом длится с марта 2024 года.

До этого премьер-министр Польши Дональд Туск и президент страны Анджей Дуда вступили в полемику из-за отказа президента утвердить кандидатуры послов республики в США, Израиле, НАТО и на Украине.

По его словам, то, что Дуда до сих пор блокирует назначение дипломатов в указанные страны и Североатлантический альянс является крайне безответственным.

Ранее в Польше заявили об упадке армии Европы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами